Coronavirus a Napoli, malati dimenticati a casa: l'assistenza non parte, oggi l'ennesimo vertice

Emergenza Coronavirus: in attesa di un lockdown più soft i posti letto di terapia intensiva si stanno svuotando. Lunedì di Pasquetta, in Campania, su 174 posti di rianimazione e di sub intensiva, ben 100 erano liberi, anche altri 128 di degenza ordinaria non risultavano occupati. La fase 2 dell'epidemia è alle porte, ma sul piano dell'assistenza le cure territoriali restano al palo. Il ruolo dei medici di famiglia, integrato a quello degli specialisti ambulatoriali e ospedalieri, è ancora confuso. In campo, per ora, ci sono solo i camici bianchi delle Usca che fanno circa 100 tamponi al giorno. Alcune esperienze pilota, a Caserta e nella provincia a sud e nord di Napoli (come i kit di medicinali, disinfettanti e mascherine) ordinati dal medico e distribuiti dagli ospedali, hanno bisogno di linee guida. A Napoli da domani saranno in campo, all'ospedale del mare, sette postazioni fisse per tamponi su prenotazione ma è chiaro che manca un protocollo di cura standard sul territorio. In questo scenario sono i focolai intrafamiliari, oltre a quelli ospedalieri e nelle Rsa e Case di riposo, le spine nel fianco che provocano le nuove infezioni.



Per tamponare la situazione l'unità di crisi, sabato, ha inviato una circolare ai manager per sottolineare la «criticità in ordine alla compiuta assistenza domiciliare di pazienti sintomatici in isolamento». Da qui il sollecito, a fronte dell'aumento di posti letto liberi, ad attivare una stretta collaborazione con i medici e i pediatri di base per la presa in carico dei pazienti, le visite di aggiornamento e l'eventuale ospedalizzazione nei sintomatici (febbre, tosse, dispnea e sintomatologia gastroenterica). L'obiettivo è anche evitare pericoli di diffusione del contagio e dedicarsi con maggiore impegno alla decodifica dei contatti. Un punto di vista non pienamente condiviso da chi punta a una gestione più articolata. «». Così Pina Tommasielli medico di famiglia e componente dell'unità di crisi. «I contagi ospedalieri restano una fragilità del sistema - aggiunge Maria Triassi, ordinario della Federico II - cruciali per l'evoluzione della malattia sono la corretta diagnosi e la velocità di inizio della terapia a casa. L'ospedalizzazione va ridotta al minimo. Con l'affinamento della diagnostica e le terapie precoci ci sarà sempre meno bisogno delle terapie intensive. L'emergenza ci ha fatto capire che bisogna potenziare l'assistenza distrettuale e puntare sulla formazione del personale».Oggi in programma c'è l'ennesimo vertice in Regione, per la prima volta non su Skype ma nell'ampia sala al 22esimo piano. Faccia a faccia le Asl, i sindacati (Fimmg, Smi e Snami) e Ugo Trama, funzionario a cui è deputata la sintesi. Sul tavolo un documento in cui mettere a fuoco un modello di cura da sviluppare in sinergia con i servizi sociosanitari dei Comuni. Perché la sorveglianza sanitaria a domicilio non può prescindere da una visita preliminare di un assistente sociale che valuti le condizioni abitative, il livello socio economico e culturale di un nucleo familiare: un conto è ua quarantena in un attico, un altro in un basso di pochi metri quadrati con più persone. Se il modello di collaborazione tra Asl e Municipalità è tutto da scrivere, le Asl sono invece dotate di strumenti per camminare subito nella direzione giusta. Qui non si contano le telefonate di cittadini disperati in attesa di un tampone per un caso sospetto e certificare una guarigione. L'effetto panico che va spento sul nascere con l'armamentario della medicina di famiglia, fatta appunto di ascolto e conoscenza del contesto. Il limite, per i camici bianchi, oltre alla disponibilità di tute, mascherine e luoghi adatti alla vestizione e svestizione, è anche quello della prescrizione di farmaci. È la stessa Aifa a legare le mani ai medici: il Plaquenil è introvabile, gli antivirali e le eparine a basso peso molecolare richiedono lo specialista e il consenso informato del paziente, senza contare le necessità di controlli cardiologici, radiologici e di prelievi.