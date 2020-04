Coronavirus a Napoli, alle stelle i prezzi del grano: «Così si specula sul pane»

Il costo del grano sale vertiginosamente e i panificatori parlano senza mezzi termini di speculazioni. L'incremento del prezzo del grano, già annunciato da Coldiretti la settimana scorsa, sta determinando il contemporaneo aumento di quello della farina. Una congiuntura particolarmente sfavorevole per i panificatori della Campania, che paventano la chiusura. «La speculazione in borsa - denuncia Domenico Filosa, presidente dell'associazione di categoria aderente a Confcommercio Campania - si ripercuote sulla filiera del grano e in particolare si stanno verificando gravi atti di sciacallaggio nel settore della panificazione. Dai mulini ci arrivano segnali molto gravi, secondo i quali già nei prossimi giorni il costo della farina aumenterà di circa 15 euro il quintale, a fronte di un costo medio di 40-45 euro. E si arriverà oltre i 60 euro il quintale, con una ricaduta sul costo del pane insopportabile in questo momento di crisi».



Il prezzo internazionale del grano - secondo la Coldiretti - è aumentato del 6% nelle ultime settimane alla borsa merci di Chicago, con la Russia che ha deciso di limitare le esportazioni. Proprio la Russia è il maggior esportatore di grano nel mondo. Ed anche il Kazakistan, che pure è uno dei maggiori produttori, ha deciso addirittura di vietare le esportazioni. «Quello del grano nel paese di Putin - spiega la Coldiretti Campania - ha superato il prezzo del petrolio degli Urali». Al di là delle congiunture internazionali, comunque, per i panificatori nostrani la situazione è grave. «Non intendiamo - riprende Filosa - scaricare il costo sulla popolazione. Non riteniamo giusto affamare il popolo. Stiamo già facendo uno sforzo notevole, continuando a lavorare in un momento in cui anche noi vorremmo essere in quarantena. Però chiediamo sostegno al presidente De Luca, altrimenti saremo costretti ad iniziative molto gravi come quelle della chiusura dei panifici. La Campania, con i suoi circa 4000 panificatori, di cui soltanto a Napoli e provincia oltre 1500, è il fulcro del mercato italiano in quanto c'è il più alto consumo di pane e affini d'Italia. L'allarme è molto grave e ci auguriamo che le istituzioni facciano immediatamente tutti i passi necessari per evitare una crisi del pane in questo momento di emergenza coronavirus».

Gli acquisti di farina - segnala ancora la Coldiretti - sono aumentati del 99% in Italia nel mese di marzo. Un fenomeno che ha coinvolto anche Napoli, dove da qualche settimana se ne registra la mancanza nei supermercati. Per quanto riguarda il pane il prezzo è rimasto stabile in città. «Non è aumentato fino a questo momento - spiega il presidente regionale di Federconsumatori Rosario Stornaiuolo - e se ne trova ancora ai prezzi consueti. Credo che le scorte di farina resistano. In ogni caso, l'Italia ha bisogno da sempre di grano estero, in particolare dalla Russia».



Quello della scarsa autosufficienza del nostro Paese, relativamente ai prodotti alimentari, è un argomento evidenziato dal presidente nazionale di Federalimentare. La possibilità di produrre con sole materie prime nazionali, senza far ricorso alle importazioni, è una caratteristica di pochi cibi. La dipendenza dall'estero riguarda, ad esempio, la pasta ed il comparto molitorio - quello delle farine e delle semole- che importano circa il 40% delle materie prime. Ma lo stesso Vacondio sottolinea che però, in questo momento, non c'è da preoccuparsi. «Il cibo italiano - puntualizza il presidente di Federalimentare - continuerà a giungere sulle tavole di tutti. Ovviamente mettiamo in conto eventuali rallentamenti dovuti ai controlli delle frontiere e le difficoltà della logistica sotto pressione, ma le aziende lavorano a pieno ritmo, ventiquattro ore su ventiquattro. Almeno per ora non vedo problemi. Le merci circolano regolarmente. Bisognerebbe solo evitare di fare grandi scorte nei supermercati». A Napoli si conferma un aumento del prezzo della verdura, confermato dal leader di Confesercenti Vincenzo Schiavo. Il rischio di un rincaro del pane potrebbe profilarsi all'orizzonte. Il grano resta tuttavia precisa la Coldiretti la coltivazione più diffusa in Italia, con circa trecentomila agricoltori impegnati. I panificatori, intanto, annunciano anche donazioni alle tante persone bisognose, attraverso le associazioni di volontariato e le parrocchie.