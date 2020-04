Coronavirus a Napoli, nessun morto ma 13 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore

Nessun decesso legato al coronavirus nelle ultime 24 ore a Napoli, mentre sono 13 i nuovi casi di positività emersi dall'analisi dei tamponi. I dati, aggiornati alle ore 11 di oggi, mercoledì 22 aprile, sono forniti dalla Asl Napoli 1 Centro e diffusi dal Comune di Napoli.

In città sono 192 i totalmente guariti (che risultano cioè negativi in due test consecutivi), 26 in più rispetto a ieri, mentre sono 28 i clinicamente guariti. I ricoverati in ospedale sono 154 (+4) di cui 11 in terapia intensiva, dato costante rispetto a ieri. Sono 460 le persone in isolamento domiciliare, 17 in meno rispetto a ieri.