Coronavirus a Napoli, incubo caos tra pacchi alimentari e buoni spesa

L'iniziativa è lodevole, segnala una profonda attenzione al territorio e alle difficoltà del momento e va applaudita: pensare ai bisognosi ipotizzando la creazione di una rete di esercizi commerciali presso i quali far valere un buono spesa da destinare ai meno abbienti è una meravigliosa idea; raccogliere alimenti da inviare alle associazioni territoriali per soccorrere chi non riesce a mettere il piatto a tavola è altrettanto apprezzabile.

Ma chi controlla che la beneficenza finisca esattamente laddove deve arrivare?



Lo ribadiamo, non è una critica all'iniziativa ma una preoccupazione plausibile perché gli imbroglioni si nascondono dietro ogni angolo. Per chiarire i dubbi facciamo un paio di esempi: come si fa a controllare che una famiglia che ha richiesto, e ottenuto, un buono spesa da parte del Comune non riceva anche il pacco alimentare da un'associazione territoriale? Come si fa a scoprire se nello stesso nucleo familiare due persone chiedono l'attivazione del buono spesa? Chi identifica le persone realmente bisognose?

Detto questo partiamo da una certezza: il buono spesa non sarà disponibile a chi ha già il reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico, a chi ha una pensione, a chi ha un lavoro o è in cassa integrazione. Anche se le richieste saranno corredate da una autocertificazione che andrebbe controllata per capire se qualcuno ha tentato l'imbroglio.

Del resto il grande dubbio sulle modalità di concessione del sostegno è venuto pure al segretario generale che, nel commento alla delibera sul Fondo comunale di solidarietà - Il cuore di Napoli, manda un messaggio alla Giunta: «Si ravvisa l'opportunità che nell'apposito avviso che sarà emanato a cura della dirigenza competente al fine della presentazione delle domande, siano definiti con maggiore puntualità criteri e modalità di assegnazione delle risorse ai beneficiari».



Il denaro per garantire i buoni spesa arriverà per la maggior parte dal Governo che ha inviato a Napoli 7,2 milioni di euro ai quali il Comune ha aggiunto un milione. Poi ci saranno i versamenti dei napoletani che sono chiamati a contribuire con un versamento sul conto corrente aperto alla filiale di via Toledo di Banca Intesa (Iban IT39H0306903496100000300114 intestato a Comune di Napoli con causale Emergenza covid-19 fondo comunale di solidarietà - il cuore di Napoli).

Gruppi, parrocchie e associazioni del territorio saranno invece coinvolte nella distribuzione dei pacchi alimentari raccolti dall'Amministrazione e anche dalle varie municipalità che si sono attivate ormai da tempo.



Si è ipotizzato di chiedere ad ogni parrocchia e associazione di segnalare su un modulo il nome della famiglia destinataria degli alimenti ma il percorso sembra complesso e viene anche da più parti contestato: da un lato si verrebbe a creare un'anagrafe dei disperati che cancellerebbe privacy e dignità di chi si trova in ginocchio in questo momento, dall'altro per verificare che i beneficiari del pacco alimentare non siano anche destinatari del buono spesa bisognerebbe digitalizzare e incrociare i dati. Tutto troppo complesso, difficile da realizzare, soprattutto perché chi ha bisogno di cibo non può aspettare i tempi della burocrazia.

Insomma, anche per fare del bene bisogna essere organizzati. Altrimenti si finisce per rovinare pure un'iniziativa lodevole e come quella del sostegno ai disperati del Covid.

