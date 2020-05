Coronavirus a Napoli, la petizione online: «Una cabina di regia della raccolta dati per un controllo efficace del virus»

«Una cabina di regia della raccolta dati per un controllo efficace del virus». È quanto chiedono al Comune di Napoli i firmatari di un appello promosso dal commissario straordinario di Abc Acqua Bene Comune Sergio D’Angelo e dal sociologo Michele Mezza e che ha raccolto centinaia di firme sulla piattaforma Change.org. «L’obiettivo del controllo pubblico dei dati è il loro utilizzo per rafforzare le strategie sanitarie e di riduzione del contagio. Garantire un corretto rapporto tra amministrazione pubblica e cittadini, evitando un uso strumentale dei dati e assicurarsi la necessaria credibilità qualora si debbano adottare misure più dure in futuro, in caso di un ritorno dell’epidemia».

La petizione è stata firmata tra gli altri dalla docente Enrica Amaturo, l'economista Carlo Borgomeo, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Fucito, Armida Filippelli, Paolo Mancuso, Nicola Quatrano, Luciano Stella, Claudio Grassi e Graziella Pagano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA