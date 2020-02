Coronavirus, 3.000 da tutta Italia per il concorso Asl Napoli 2 Nord: misurazione della febbre ai candidati

Ultimo aggiornamento: 10:33

Si sono svolti e conclusi regolarmente i test di selezione deiper psicologi, tecnici di laboratorio e tecnici della prevenzione. In tempi di emergenza da coronavirus, per garantire la massima sicurezza ai concorrenti, l'Asl ha allestito unA loro, circa 40, un infermiere e un medico hanno somministrato unAi concorrenti provenienti da zone a rischio è stata misurata la febbre. Il protocollo adottato prevedeva che al di sopra dei 37 gradi, il medico e gli infermieri avrebbero invitato il candidato a chiamare il 118.Alla selezione si sono presentatiChi supererà i test svolti sarà ammesso alle prove di concorso. A quanto comunica l'azienda sanitaria, tutte le operazioni si sono svolte nella piena regolarità ed in un clima estremamente sereno e i concorrenti campani hanno assicurato un'accoglienza «calorosa e cordiale» ai colleghi provenienti da fuori regione.«Queste giornate testimoniano quanto sia importante non farsi fermare dalle fobie che in queste ore rischiano di modificare il nostro stile di vita - dicedirettore generale Asl Napoli 2 Nord - Come Asl abbiamo voluto fortemente che queste prove si realizzassero. Siamo operatori sanitari e dobbiamo saper gestire con razionalità e fondatezza scientifica questi fenomeni. A tutti i candidati presenti in queste giornate vanno i miei migliori auguri. Un particolare ringraziamento rivolgo agli operatori dell'Asl che con abnegazione e serietà hanno portato a termine questo lavoro». Al termine delle prove selettive l'ASL Napoli 2 Nord assumerà. Le graduatorie avranno una validità di due anni e saranno utilizzabili da tutte le aziende sanitarie e ospedaliere campane.