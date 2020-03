«Coronavirus, Capri sanificata dall'alto: chiudete porte e finestre». Ma è una fake

Divulgazione in rete di false notizie inerenti al Coronavirus: quella più clamorosa, che ha allertato molti isolani, riguardava una presunta sanificazione aerea dell'isola di Capri, con tanto di invito a tenere chiuse porte e finestre. Una denuncia contro ignoti è stata oggi presentata alla Stazione dei Carabinieri dal vicesindaco di Anacapri, Francesco Cerrotta. Il reato contestato dall'amministratore anacaprese è quello di «procurato allarme», in quanto la diffusione sui social, nelle ultime ore, di diverse false notizie sull'emergenza Covid-19 starebbe alimentando confusione e preoccupazione tra i cittadini, in un momento estremamente delicato. Il vicesindaco Cerrotta ha pertanto invitato i militari dell'Arma ad attivare tutte le indagini del caso, allargando poi, tramite una nota diffusa sui canali ufficiali del Comune di Anacapri, il proprio invito alla collaborazione all'intera popolazione, il tutto ai fini di identificare e punire gli autori delle fake news. © RIPRODUZIONE RISERVATA