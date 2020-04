Coronavirus a Napoli: focolaio nella casa di riposo, la protesta dei parenti

Coronavirus, alcuni parenti dei pazienti ospitati nella struttura La casa di Mela nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli - dove finora sono morti 3 anziani mentre 23 ospiti sono risultati positivi - sono da stamattina all'esterno della struttura per chiedere che i propri cari vengano portati in ospedale per essere curati.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, focolaio nella casa di riposo: tre morti e 23 nonni contagiati

In particolare, le persone che si trovano fuori alla casa di riposo lamentano il fatto che il numero di assistenti, uno dei quali è stato portato via stamattina con sintomi influenzali, non sarebbe sufficiente rispetto al numero di ospiti che in questo momento avrebbero bisogno anzi di un'assistenza speciale.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, 23 anziani ospiti sono positivi e la casa-albergo di Fuorigrotta va in quarantena

Altri pazienti dicono inoltre che gli assistenti rimasti dentro sono da due giorni senza ricambio di colleghi perché è stato imposto a chi aveva lasciato la struttura nei giorni scorsi di non rientrarvi. All'esterno della struttura ci sono polizia e carabinieri.



Ultimo aggiornamento: 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA