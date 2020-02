Coronavirus a Napoli, la Curia: «No allo scambio del segno della pace e alla distribuzione delle ostie con le mani»

«Sarebbe opportuno nelle celebrazioni astenersi dallo scambiarsi il segno della pace, e distribuire la Comunione eucaristica sulla mano, secondo le norme liturgiche vigenti». Dalla Curia Arcivescovile di Napoli «alcune indicazioni ispirate alla prudenza, avvertendo, con estrema serenità e senza alcun allarmismo, il dovere di una piena collaborazione con le competenti Autorità dello Stato e della Regione, per contenere il rischio epidemico, nella piena disponibilità a recepire le disposizioni emanate».



Inoltre, sottolinea la Curia di Napoli, «è altresì opportuno assumereal solo scopo di ridurre un possibile smarrimento, che spingerebbe ad una preoccupazione eccessiva e immotivata». La presa di posizione della Curia alla luce del fatto che «si susseguono, da più parti, al diffondersi del Coronavirus, richieste relative a linee comuni da adottare anche per le nostre comunità ecclesiali. Seguendo quanto la Conferenza episcopale italiana ha reso noto in un comunicato sulla necessità di tutelare la salute pubblica, arginando il più possibile il pericolo del contagio, sul prossimo numero del Settimanale diocesano »Nuova Stagione« verranno riportate alcune indicazioni. Si tratta, nello specifico, dei suggerimenti già pubblicati dal Ministero della Salute circa le norme igieniche da adottare, soprattutto nei luoghi chiusi e affollati» «Ci affidiamo come sempre - conclude la nota della Curia di Napoli - alla protezione ed alla intercessione dellae del nostro».