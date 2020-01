Coronavirus, cinesi in classe a Napoli. Mamme in rivolta: «Sono stati visitati?»

Il tam tam è partito dalle chat delle mamme. «Ma i compagni cinesi dei nostri figli rientrati dalla Cina sono stati controllati in maniera adeguata?». Toni morbidi ma non da tutte le mamme e pressioni sulla dirigente scolastica. Telefonate, richieste di incontri e la minaccia di qualcuna di non portare più il proprio figlio a scuola. Istituto comprensivo «Gennaro Capuozzo», mille alunni divisi su due plessi: uno al Centro Direzionale isola G/9, l’altro a Sant’Erasmo. Di alunni cinesi ce ne sono diversi e qualcuno durante la pausa natalizia è volato con la famiglia in Cina e sta per rientrare in classe. Da qui la protesta e la preoccupazione delle mamme. Il pressing sulla dirigente scolastica della scuola Anna Pugliese per avere informazioni è iniziato nei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE Coronavirus, De Luca: ​test anche al Cotugno

I quesiti, per la verità, non hanno riguardato solo la Capuozzo ma anche altre scuole come la Miraglia della zona Poggioreale-Centro Direzionale, ovvero la chinatown napoletana. Ad essere subissata di richieste l’Asl, distretto 33, dove però non sono giunte dalla direzione generale, indicazioni specifiche che non è escluso vengano affrontate la prossima settimana. Ed è proprio a questa Asl che si rivolge la dirigente Pugliese. Scrive una nota, datata 29 gennaio. «Si richiedono - si legge - delucidazioni su eventuali misure possibili o protocolli da adottare nella scuola legate all’epidemia da coronavirus...Si fa presente che questo Istituto è frequentato da un discreto numero di alunni cinesi e alcuni di loro si sono recati in Cina prima delle vacanze natalizie....dopo i controlli agli scali le persone con virus ancora in incubazione potrebbero tornare regolarmente alle occupazioni previste (scuola, lavoro).

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, arrivano i risultati degli esami: è semplice polmonite

La seconda nota è di ieri. Protocolli particolari in realtà non sono stati messi in campo, non solo per il caso di Napoli ma in generale. Così la dirigente fa un’altra nota, con la data di ieri, una circolare ad uso interno: «Si informa il personale che dalle risposte ricevute dall’Asl hanno chiarito che allo stato attuale non c’è alcuna disposizione e non sono previste quarantene di nessun genere. La scuola adotterà le misure regolarmente previste, sarà richiesto un certificato medico di riammissione a scuola, come avviene dopo sei giorni di assenza».



Ultimo aggiornamento: 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io - spiega Anna Pugliese - non posso mettere alla porta nessuno se non ci sono misure particolari e al momento non ci sono». Certo le chat dei genitori sono infuocate. Lo stesso presidente del consiglio d’istituto(consigliere anche della municipalità) è subissato di richieste di delucidazioni. «Le persone - spiega - hanno paura, ritengo che ai presidi debbano essere datedi sorta che stanno rimbalzando da una parte all’altra della città». Le comunità cinesi - aggiunge Gallo - si stanno già organizzando e chi è stato in Cina ed è rientrato si è messo da solo in quarantena, ma certo occorrono indicazioni chiare su questo punto.Alla Capuozzo, in realtà, sarebbero solo due gli alunni in fase di rientro, ma tanto è bastato a scatenare l’allarme dei genitori. «Questa è unaspiega la dirigente Pugliese - non ci sono solo cinesi ma anche diverse etnie, io non posso e non voglio mandare via nessuno e non lo farò anche perché la comunità cinese è responsabile ed è già provata».