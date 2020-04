Coronavirus a Napoli, cinque infermieri contagiati all'ospedale di Pozzuoli

Cinque tra operatori socio sanitari e infermieri sono risultati positivi al coronavirus all'ospedale di Pozzuoli. Ordinata nella notte la quarantena per il reparto di Medicina. La decisione dopo che i tamponi hanno rilevato la positività di due infermieri e tre Oss che operano nella struttura Santa Maria delle Grazie. Sarebbe stato una paziente, poi trasferita all'Ospedale del Mare, ad aver contagiato il personale dell'ospedale. Il sindaco, in una nota, chiede l'estensione dei tamponi.



Durissimo lo sfogo nella notte del sindaco di Pozzuoli, impegnato in ogni momento della giornata a scongiurare che il virus si possa estendere in città con controlli serrati del territorio da parte delle forze dell'ordine: «Quello che sta succedendo ed è successo in queste ore all'ospedale Santa Maria delle Grazie è incomprensibile ed è molto grave. L'intero reparto di Medicina è stato isolato, per verifiche di casi Covid sul personale sanitario e pazienti. Decine e decine di persone lasciate nel panico totale. Le persone hanno paura: mi hanno contattato ricoverati, i loro parenti e tutto il personale sanitario non solo del reparto in questione. La direzione generale dell'Asl dovrà dare più di una risposta. Agirò a tutti i livelli istituzionali affinché sia fatta chiarezza! Ci vuole responsabilità e trasparenza. Nelle prossime ore renderò noto anche tutto ciò che ho chiesto alla stessa Asl Na2 Nord in merito ai tamponi. Basta. Le persone non possono essere trattate con superficialità. Non farò mai un passo indietro: ci vuole chiarezza su quanto accade! Tra le altre cose trovo imbarazzante e gravissimo essere stato informato di tali avvenimenti dalla stampa nelle ultime ore, dai parenti degli ammalati e non dalla direzione generale dell'Asl Napoli 2 Nord. Valuterò con gli avvocati del Comune, già contattati, se ci sono gli estremi per intraprendere azioni legali, per omissioni o abusi, in quanto nessuno ha pensato di avvertirmi, nonostante io sia sindaco della città dove è ubicato il Santa Maria delle Grazie e dunque la massima autorità sanitaria del territorio. Ed in quanto tale ho il diritto di conoscere quanto accade per poter adempiere al dovere di informare i propri concittadini, i pazienti e i loro familiari, che in queste ore mi stanno contattando per sapere cosa sia accaduto».