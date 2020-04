Napoli, ecco i comuni Covid free: sono piccoli, attenti e agguerriti

Nel 1854 un'intera comunità fu risparmiata dall'epidemia di colera e dalla strage di vite umane raccontata nei libri di storia. Santa Maria a Parete fece il miracolo graziando il popolo di Liveri da quella terribile sciagura. Oggi, come ieri, i cittadini ringraziano la Madonna che veglia dall'alto del santuario, meta di pellegrinaggio tutto l'anno, perchè li sta preservando dal nuovo, devastante morbo. Nessuno, tra i 1700 abitanti del paese più piccolo della provincia di Napoli, da quando è scattata l'emergenza coronavirus è risultato positivo al Covid-19. Le preghiere si moltiplicano anche perché, come sottolinea il primo cittadino Raffaele Coppola, «il fattore della dimensione territoriale non è di sicuro un vantaggio per la circolazione della malattia, anzi. La promiscuità dei contatti è più facile anche se il ridotto numero di abitanti ci agevola nel successo delle attività di prevenzione che conduciamo incessantemente». Coppola, che è ingegnere, sorvola sulle questioni di fede e spiega così il «miracolo» dei contagi zero: «La mia formazione professionale mi ha agevolato nel sequenziare l'attività di gestione dell'emergenza sia sotto l'aspetto sanitario che sociale. E poi a fare la differenza è stato sicuramente il dialogo costante con i cittadini oltre che il controllo certosino dell'osservanza delle misure di distanziamento sociale. A Pasquetta - racconta il sindaco - siamo entrati in ogni casa per scongiurare eventuali banchetti. Devo dire che le famiglie di Liveri sono state molto diligenti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 3200 abitanti, altro comune del Nolano finora indenne al virus, il sindaco che aveva chiuso il territorio già prima che entrassero in vigore le norme anti Covid ha da qualche giorno avviato uno screening con i test sierologici sulle persone potenzialmente a rischio. «Siamo stati senza dubbio fortunati e speriamo che lo saremo ancora - dice il primo cittadino, Andrea Manzi - ma poi molto ha giocato il fattore psicologico. Con le attività che abbiamo predisposto, i cittadini si sono sentiti al sicuro e soprattutto hanno capito che, come in ogni squadra, ognuno deve fare la propria parte». Di fortuna parla anche Antonio Iannicelli che a, dove gli abitanti sono 2500, combatte il coronavirus con il camice bianco del medico e con la fascia tricolore di sindaco: «La sorte mostra di volerci premiare ma credo che ci aiuti molto anche la posizione geografica: siamo un territorio al limite tra due province e non siamo una zona di passaggio. Per il resto molta prevenzione, controlli ed informazione»., dove pure non si registrano contagi e che con i suoi 12mila abitanti è il comune più grande tra i cinque «ignorati» dal virus in provincia, la commissione straordinaria che regge le sorti della comunità tiene costantemente aggiornata la popolazione: «La nostra cittadina risulta, grazie a Dio, indenne al momento da casi d'infezione specifica, non bisogna tuttavia abbassare la guardia considerata la situazione del territorio limitrofo. Ringraziamo ogni cittadino - dicono in una nota - per il senso di responsabilità e di collaborazione dimostrato, si dovrà tuttavia proseguire a mantenere il distanziamento e il ritiro domestico senza iniziative non autorizzate». Anche, 1800 abitanti, è territorio Covid free e per questo il sindaco Severino Nappi auspica che «le aree dove la malattia non ha attecchito possano diventare un caso di studio per aiutare la comunità scientifica a conoscere meglio il virus. Per il resto abbiamo lavorato con scrupolo mettendo in campo tutte le misure necessarie a proteggere la salute dei cittadini».