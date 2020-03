Coronavirus a Napoli, contagiata anche bimba di due mesi nata prematura

Ha due mesi ma è nata prematura e pesa tre chili la bambina ricoverata con il Covid-19 nel reparto pediatrico del Policlinico federiciano di Napoli dedicato alla malattia. La piccola è arrivata stanotte inviata dal Santobono che le aveva fatto il tampone e ha saputo dell'esito positivo. «La bimba - spiega all'Ansa Alfredo Guarino, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive pediatriche - ha la tosse e qualche difficoltà respiratoria ma al momento non ha bisogno di ventilazione, ha una saturazione di ossigeno sufficiente».



La bimba è arrivata insieme alla madre, minorenne, che ha fatto il tampone. «Uno dei problemi - spiega Guarino - è che la madre è romena e parla poco italiano, quindi non è facile avere da lei informazioni chiare. Le abbiamo fatto il tampone e resta qui in attesa dell'esito». La piccola è sotto controllo nel reparto che ha quattro posti al momento, allargabili a cinque e in cui c'è un altro bambino ricoverato qualche giorno fa e che sta velocemente migliorando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA