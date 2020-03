Coronavirus a Napoli, contagiato anche dipendente dell'Ufficio scolastico regionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'emergenza Covid-19 colpisce anche l'Ufficio scolastico regionale. Un dipendente - a quanto si apprende - è risultato positivo al tampone. Il direttore generale,, ha diramato una nota agli impiegati e funzionari. Il caso di contagio colpisce l'Ufficio 1 degli affari generali e del personale di via Ponte della Maddalena a Napoli.A fronte della emergenza, la Franzese in un’ottica di prevenzione e di cautela, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica generale e il diffondersi dei casi di Covid-19, ha chiesto ai funzionari di autorizzare, con particolare sollecitudine e in maniera continuativa, il personale alla fruizione del lavoro agile.