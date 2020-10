Covid a Napoli, controlli dei carabinieri a Chiaia: 28 multati senza mascherina

Controlli a tappeto dei carabinieri. Decine di denunce e sanzioni. Ancora violazioni alle norme anticovid. 28 persone sanzionate perché senza mascherina. Blitz in una pizzeria di Chiaia, individuati due lavoratori in nero, uno percepiva reddito di cittadinanza

Continua senza sosta l’attività dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel controllo del territorio in città e provincia. Oltre 400 le persone identificate e circa 240 i veicoli sottoposti a controllo. 57 le contravvenzioni al codice della strada notificate, molte delle quali ai “centauri” sorpresi alla guida senza casco e agli automobilisti privi di copertura assicurativa.

Presìdi nei quartieri di Bagnoli, Rione traiano, Soccavo, Mergellina e Posillipo: in Via Catone, nel “parco 99” del rione traiano, i militari della Compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto 10 panetti di hashish del peso complessivo di 970 grammi. Con la droga – nascosta in un’utilitaria abbandonata in strada – una pistola giocattolo senza tappo rosso ed una macchina conta soldi.



Stesso impegno nel centro città e nel quartiere Chiaia. Nella centrale piazza del Gesù e lungo via Toledo, i carabinieri della compagnia centro hanno individuato e denunciato due giovani per porto abusivo di armi: sequestrati un coltello e un bastone sfollagente. due le persone denunciate per ricettazione.

Un 21enne è stato invece denunciato per violazione di sigilli perché beccato a bordo di un ciclomotore già in passato sottoposto a sequestro. 21 le persone sanzionate per non aver rispettato le norme anti-covid: nessuna di queste indossava la mascherina. Tre gli assuntori di stupefacenti segnalati alla prefettura. Sono stati sorpresi in piazza Matteotti. Sanzionato il titolare di una pizzeria di via Santa Teresa a Chiaia: due i lavoratori “in nero” individuati, uno di questi percepiva anche il reddito di cittadinanza. L'attività è stata multata per complessivi 14.834 euro. Sei i parcheggiatori abusivi denunciati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA