Coronavirus a Napoli, controlli nelle strade: 41 denunciati su 1.362 persone identificate

Poche le persone denunciate nella giornata di ieri a Napoli nel corso dei controlli eseguiti dalla Polizia municipale, schierata con 386 unità tra ufficiali e agenti. Sono state 1362 le persone complessivamente controllate sul territorio cittadino: di queste, 6 sono state denunciate per falsa attestazione a pubblico ufficiale e 35 quelle denunciate per non aver ottemperato alle disposizioni impartite dall'autorità. In gran parte rispettate a Napoli le chiusure imposte dall'emergenza Covid-19: in totale gli esercizi commerciali controllati dalla Polizia Locale nella giornata del 18 marzo sono stati 518 e tra loro sono stati 4 i titolari denunciati per non aver osservato l'ordine di chiusura. Alla denuncia, lì dove previsto, conseguirà la sospensione dell'attività. I controlli rivolti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell'incolumità e della salute pubblica «proseguiranno costanti anche nei prossimi giorni», assicura il comando della Polizia Municipale di Napoli.

