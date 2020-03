Coronavirus e controlli a Napoli, fermata in strada donna ai domiciliari: «Ho mal di pancia, sono incinta»

Sarebbe dovuta essere agli arresti domiciliari e quando la polizia di Stato, durante i controlli per emergenza Covid-19 a Napoli, l'ha sorpresa in strada in compagnia di un'altra donna di 60 anni si è giustificata dicendo di essere incinta e di essere stata costretta ad andare in ospedale, peraltro trovato chiuso, preoccupata per un dolore alla pancia. Dagli accertamenti dal commissariato Vicaria-Mercato è poi emerso che la 30enne non aveva comunicato alle forze dell'ordine la sua necessità. Inoltre quando gli agenti l'hanno invitata a farsi visitare da un medico, la donna si è rifiutata. Non solo, entrambe sono risultati con precedenti per reati in materia di stupefacenti. La donna è stata così denunciata all'autorità giudiziaria per evasione.

Ultimo aggiornamento: 16:22

