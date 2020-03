Coronavirus, appartati in macchina nel Napoletano: per la coppia focosa scatta la multa

Sorpresi in auto, appartati, in barba a quanto stabilito dai decreti e dalle ordinanze regionali, sono stati sanzionati dagli agenti della polizia municipale di Marano. I due focosi fidanzati si erano appartati in un'area pubblica a due passi da via Labriola. Gli agenti della municipale, allertati da numerose segnalazioni, tra cui quelle dei residenti delle palazzine circostanti, si sono precipitate sul posto e hanno messo comminato la relativa sanzione. Nel corso degli ultimi giorni, secondo quanto riportato nei quotidiani bollettini diffusi dal comando dei vigili urbani, sono state sanzionate o denunciate oltre 20 persone nell'ambito dei controlli tesi ad arginare la diffusione del contagio da Covid-19.

