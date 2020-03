Coronavirus a Napoli, cartelli-fake al Cto: scatta l'indagine, video sotto esame

E’ successo all’alba di stamane. Alcuni cartelli con su scritto «Caso positivo da Coronavirus 2019» sono apparsi sulla tendostruttura da cui si accede al pronto soccorso dell’ospedale Cto, a Napoli. I quattro fogli, affissi con scotch di carta in diversi punti dei tendoni bianchi, non sono sfuggiti a chi, inevitabilmente, ha creduto che il pronto soccorso fosse interdetto all’utenza. Sui social è cominciato un tam tam di fotografie e video che ritraevano il Cto con gli avvisi del «caso positivo» creando molta confusione tra i cittadini ma l’intera vicenda è ora al vaglio della direzione dell’Azienda ospedaliera dei Colli.



«I cartelli non sono stati affissi dalla direzione del pronto soccorso, né dall’azienda ospedaliera e, soprattutto, non c’era nulla di vero in ciò che è stato scritto- chiarisce Maurizio Di Mauro, direttore generale dell’azienda che riunisce Monaldi, Cotugno e Cto- è stato eseguito un tampone, il cui esito è stato negativo ma l’affissione dei cartelli è un vero e proprio atto di deficienza, anche pericoloso in un momento come questo». Anche se dovesse trattarsi di uno scherzo di pessimo gusto, l’azione avrà delle conseguenze che l’azienda stabilirà a conclusione di un’indagine interna avviata questa mattina.



«Il pronto soccorso ha sempre funzionato regolarmente- precisa Di Mauro- indagheremo sull’accaduto, avvalendoci anche del nostro sistema di videosorveglianza». Il direttore generale ha dichiarato di non riuscire a immaginare chi possa aver compiuto un atto simile ma non ha dubbi sul ligio comportamento dei suoi sanitari, a cui ha indirizzato oggi una lettera.



Nel messaggio rivolto a tutto il personale dell’azienda ospedaliera dei Colli, Di Mauro fa pervenire il suo «ringraziamento»e la sua «vicinanza» per quanto i sanitari stanno facendo «in questi giorni veramente inquietanti».



«La rapida diffusione del Covid 19 preoccupa tutti- si legge nella lettera- ciononstante il vostro spirito di abnegzione al lavoro, la vostra grande professionalità, la vostra passione e il vostro cuore stanno prevalendo su tutte le difficoltà organizzative che incontriamo ogni giorno». Insieme all’attestato di stima da parte del manager ospedaliero, tra le righe si legge «ho paura che in questi giorni in cui sono impegnato a coordinare i percorsi assistenziali dando il mio modesto contributo alla Regione tutta voi possiate sentirmi lontano, ma io sono sempre con voi per fronteggiare questo brutto momento dal quale usciremo vincitori».



Infine, non manca un messaggio di raccomandazione e prudenza di cui i sanitari si devono fare portatori soprattutto con i giovani. «Approfitto di queste poche righe affinché possiate trasmettere a tutti quanti, al di fuori della nostra sfera sanitaria, dunque familiari, amici e soprattutto giovani di essere prudenti – aggiunge Di Mauro- il virus si sconfigge evitando propagazioni quindi bisogna assolutamente evitare luoghi affollati. Evitiamo gesti irresponsabili feste e frequentazioni di locali pubblici dove c’è assembramento». «Sono fiero di voi e supereremo brillantemente questo momento»conclude il manager. © RIPRODUZIONE RISERVATA