Coronavirus a Napoli, l'appello di de Magistris: «Se amate la vostra terra restate in casa»

«I controlli devono essere rigorosissimi per evitare che altre persone, dopo la chiusura delle aziende e delle fabbriche al Nord, ritornino nelle nostre terre. Se amate la vostra terra di origine e i vostri cari restate in casa». Così in un post facebook il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dopo le nuove misure restrittive decise dal governo.

De Magistris riferisce di aver chiesto al prefetto, «unica autorità competente, di potenziare al massimo e anche di più i controlli da parte di tutte le forze di polizia, esercito compreso. È necessario - conclude - punire i trasgressori e impedire riunioni e assembramenti di persone e là dove in prossimità di esercizi commerciali non si rispettassero le condizioni di sicurezza, i locali dovranno essere chiusi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA