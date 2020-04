Coronavirus a Napoli, il dramma di Djamal: «Licenziato durante la pandemia, aiuto chi è più sfortunato di me»

Aveva un lavoro sicuro, una casa e una famiglia, ma il coronavirus gli ha stravolto la vita. La storia di Djamal, 52enne algerino, è una delle tante che riflette la disperazione di quest'ultimo mese in città. Una vita cambiata dalla pandemia che da un giorno all'altro ha spazzato via certezze e progetti per il futuro. Un licenziamento improvviso, caduto come un fulmine a ciel sereno poco prima del lockdown, che ancora oggi sconvolge Djamal e i suoi cari.

«Ero al lavoro – racconta – quando ho visto arrivare il mio principale con una busta tra le mani. Non avrei mai pensato che si trattasse del mio licenziamento, perché da anni lavoravo in quel locale con un regolare contratto a tempo indeterminato. Non me lo aspettavo nonostante la situazione difficile verso cui il paese si avviava. Da quel giorno non ho più sentito nessuno dei miei titolari e la mia vita è cambiata. Ho perso ogni sicurezza e so bene che sarà difficile trovare un nuovo impiego alla mia età. Ai miei figli ho raccontato tutto e ora la mia priorità sono loro. Viviamo alla giornata rinunciando a tutte quelle piccole cose che ci sembravano scontate. Riusciamo giusto a provvedere alla spesa di tutti i giorni».



Una condizione di difficoltà che i familiari di Djamal non avevano mai vissuto prima e che ora, anche per l'impegno sociale della moglie, condividono con altre famiglie in difficoltà.

«Mia moglie è una volontaria – continua – e questo ci fa toccare con mano le difficoltà che ci circondano. Purtroppo non siamo i soli a vivere questo incubo e se adesso possiamo ancora contare sui nostri risparmi, vediamo tante persone costrette a ricorrere ai pacchi della spesa. Questa situazione ci sta dando la possibilità di essere ancora più pronti ad aiutare gli altri. A stare accanto a tutti quelli che sono stati messi all'angolo da questo virus. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa condizione di necessità e spero solo che possa passare al più presto, con un nuovo lavoro ed una nuova vita per la mia famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA