Coronavirus a Napoli, l'impegno di Domenico, lo chef stellato che prepara pasti gratis: «La povertà è in aumento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è la famiglia con due bambini piccoli che, nonostante la positività del nonno al Covid 19, non si è vista somministrare il tampone e vive reclusa in quarantena. C'è l'anziana sola che, spaventata dal rischio contagio, non esce di casa. E poi ci sono le famiglie dei lavoratori in nero, l'esercito di muratori, collaboratori domestici e badanti che oggi, senza nemmeno il supporto del reddito di cittadinanza, non hanno praticamente nulla. Poi ci sono loro, gli angeli con la mascherina. Volontari come quelli dell'associazione Gli occhi di Claudio, apprezzata per l'attenzione che da 10 anni rivolge agli ultimi. «In tempi normali diamo assistenza a 250-300 famiglie in difficoltà» racconta, fondatrice dell'associazione che porta il nome del figlio, venuto a mancare a causa di un incidente. Da allora i volontari hanno voluto vedere con i «suoi occhi» e la sua energia il mondo di chi è meno fortunato. Da alcune settimane è aumentata la mole di lavoro ma sono cresciute anche le opportunità di fare rete con chi ha deciso di restare a casa ma non con le mani ferme. Come la famiglia Confuorto e lo chef, noti per avere regalato a Torre del Greco la prima stella Michelin con Josè Restaurant. Un'attività «non di prima necessità» che la presidenza del Consiglio dei ministri ha chiuso per evitare il propagarsi dei contagi. Superato il primo, comprensibile momento di choc, Iavarone e la titolare Josè Confuorto hanno deciso di essere utili agli altri: «Preparare i pasti per la gente è la nostra vita» spiegano. Ecco allora l'idea: riaprire il ristorante e preparare i pasti per chi è in difficoltà: «Ovviamente in piena sicurezza - sottolinea Iavarone - con mascherina e guanti».Sulla loro strada i responsabili di José Restaurant hanno trovato Gli occhi di Claudio, grazie alla capacità di fare rete di un'altra associazione, l'Irt-protezione civile del presidente Salvatore Ciaravolo e di Giovanni Accordo. «destinati alle famiglie con specifiche necessità sottolinea lo chef stellato seguendo le direttive che quotidianamente ci dà Tommasina, donna straordinaria. Sulla nostra strada abbiamo trovato altri amici: Ardolino Carni, che giovedì ci farà avere un secondo carico e che, grazie ad Alfredo Tammaro, ci ha messo in contatto con un'altra azienda che ci farà avere pollo. Poi ci ha contattato il pastificio Moccia di Gragnano. Io ho preso spunto da ciò che sta facendo l'amico chef sorrentino Umberto De Martino, da una decina d'anni nel Bergamasco. Al telefono mi ha detto che dobbiamo barricarci, da loro è in atto una carneficina».Tommasina Pinna non ama la luce dei riflettori: «Sono abituata a operare in questo modo. In questo periodo assistendo famiglie in quarantena, gente alla quale è stato ordinato di non uscire ma che non ha assistenza nemmeno per comprare farmaci o generi di prima necessità. Con loro comunichiamo dalla finestra». Tanti i nuclei che, come dice Pinna, sono allo stato zero: «Da queste parti - afferma - si vive con la settimana, e con l'economia ferma in larga scala in tanti non hanno più nulla. Ricevo da giorni la telefonata di una ragazzina straniera di 11 anni. Nella sua famiglia c'è un neonato di sei mesi. Al telefono mi dice: Tommasina, non abbiamo niente. È il risultato di una situazione economica già precaria collassata a causa della pandemia».