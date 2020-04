Dispositivi di protezione in dono alla Curia Arcivescovile di Napoli «per contrastare l’emergenza Coronavirus e rafforzare il legame di solidarietà con la comunità religiosa». I rifornimenti di mascherine, guanti e gel igienizzanti consegnati pochi giorni fa, dall’Istituto di vigilanza privata "Security Service" ai prelati della Chiesa partenopea, sono stati distribuiti tra istituti religiosi e famiglie bisognose.



Lo ha fatto sapere ilche, in una lettera indirizzata al comparto degli agenti privati, ha espresso la sua gratitudine per la donazione dei dispositivi «particolarmente utili e preziosi in questo drammatico tempo di paura e insicurezza a causa della perdurante diffusione del contagio del Coronavirus ». «Ho apprezzato moltissimo il gesto di attenzione e vicinanza di cui sono stato beneficiario quale Vescovo e Pastore di questo amato e tormentato territorio diocesano» scrive Sepe rivolgendosi ai fautori dell’iniziativa considerata una «testimonianza di altruismo e carità cristiana».

«La sensibilità dimostrata va ben al di la dei vostri compiti istituzionali anche se in qualche modo può essere riconducibile al concetto di quella sicurezza che impegna tutti voi quotidianamente al servizio delle persone e del bene comune» scrive l’arcivescovo metropolita di Napoli che, nella missiva dedica ai lavoratori per la sicurezza privata, parole di benedizione e preghiere. « Al di la del mio utilizzo personale, ho provveduto a distribuire i dispositivi ai miei collaboratori, a istituzioni religiose e a famiglie bisognose» fa sapere il Cardinale Sepe nella lettera indirizzata ai rappresentanti della vigilanza privata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA