Coronavirus a Napoli, donna contagiata rispedita a casa (in isolamento) con l'ambulanza privata: 380 euro per 5 km

Trecentottanta euro per percorrere in ambulanza 5 chilometri e 300 metri. Dal Cotugno a via Piave, al Vomero. È partita la speculazione di alcune aziende private che si occupano di trasporto sanitario. È l'altra faccia della medaglia della crisi sanitaria, quella che si insinua nelle inevitabili falle di un sistema armato d'emergenza che, per quanto stia già dando i primi frutti e tenendo testa a una situazione inaspettata e continuamente in evoluzione, deve comunque fare i conti con diverse criticità di gestione. Protagonista della paradossale vicenda una donna residente al Vomero, positiva al Covid-19 dopo essere rientrata dalla Lombardia alcuni giorni prima del decreto del presidente del Consiglio che ha bloccato gli spostamenti.



Ma andiamo ai fatti. L'imprenditrice del settore cosmetico inizia a sentirsi male alcuni giorni dopo il ritorno a Napoli, si sottopone al tampone insieme ai due figli, uno di dieci anni e uno di diciannove, e al compagno. L'esito dei test è impietoso: risultano tutti positivi al coronavirus. Eccetto la donna, sono tutti asintomatici. Lei stessa inizialmente ha solo una lieve tosse e qualche decimo di febbre. Qualche giorno dopo, però,le sue condizioni peggiorano e la tosse aumenta al punto da impedirle addirittura di parlare. Così contatta i numeri di emergenza e alcune ore dopo, in ambulanza, arriva in Pronto soccorso al Cotugno. Visitata dagli specialisti, riceve una cura da seguire a casa e viene autorizzata a raggiungere di nuovo il suo domicilio per la quarantena obbligatoria. Ed è qui che inizia l'odissea. La donna chiede di essere riaccompagnata in ambulanza, ma le viene detto che non è possibile e che deve tornare con mezzi propri. A quel punto si interroga su cosa fare. Viene sistemata, su sua richiesta, in una stanza isolata da altri pazienti; chiede una coperta, le danno un lenzuolo. Poi, ormai sola, inizia a scervellarsi su come tornare a casa. Chiamare un taxi? Prendere un bus? Andare a piedi nonostante i brividi di freddo per la febbre e la tosse sempre più forte? Si rende conto che qualsiasi soluzione metterebbe in pericolo altre persone e se stessa che, essendo affetta da covid19, rischierebbe una denuncia per violazione della quarantena. Non può chiamare il compagno, anch'egli in isolamento, né altri familiari, sani, per non contagiarli. Al telefono con il padre, che cerca di darle coraggio a distanza, decidono che l'unica soluzione è chiamare un'ambulanza privata. Non è difficile: in questi giorni tutti abbiamo notato l'aumento di inserzioni pubblicitarie, soprattutto sui social, di aziende che si occupano di trasporto sanitario privato. Ne contattano una e l'operatore chiarisce che bisognerà pagare in contanti e che per il trasporto dal Cotugno a via Piave, dove la donna risiede, servono 380 euro. Ovviamente la donna non ha con sé in quel momento tutto quel denaro, suo padre si organizza per pagare a trasferimento avvenuto. Si “arrangiano”, insomma, facendo le scelte migliori soprattutto per gli altri. Dal momento delle dimissioni dal Pronto soccorso del Cotugno al rientro a casa passato circa cinque ore. Ore da incubo. Che fotografano da un lato un grande esempio di responsabilità, quello dimostrato dall'imprenditrice, dall'altro uno sciacallaggio in atto nonostante la fase di assoluta emergenza che l'intero Paese sta vivendo. Proprio per questo, di quanto accaduto, la famiglia della donna ha informato la Regione Campania con una lettera diretta al governatore Vincenzo De Luca. “Mia cugina ha avuto la freddezza di fare scelte sensate nonostante fosse febbricitante, spaventata e sola. E fortunatamente eravamo nelle condizioni di poter pagare quanto ci è stato chiesto. Ma se in questi giorni quello che è accaduto a lei succedesse a persone meno lucide, sole o senza mezzi economici per poter pagare cifre esorbitanti per tornare a casa dopo le dimissioni, verrebbe a crearsi una situazione paradossale e pericolosissima, oltre che ingiusta. In un momento storico così delicato e preoccupante, ho ritenuto opportuno scrivere questa lettera di denuncia al governatore, che sta agendo per il bene di tutto, per tenerlo al corrente dell’esperienza vergognosa vissuta da mia cugina affinché altre persone non debbano ritrovarsi in situazioni simili”, si legge nella missiva spedita al presidente.