Coronavirus a Napoli, un altro ospizio sotto la lente: due morti in poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due morti in poco più di 24 ore nella casa per anziani di Poggiomarino: e in città (ma soprattutto sui social) scatta l'allarme. Saranno gli eventuali accertamenti successivi a stabilire se i decessi sono in qualche modo collegati alla pandemia da Coronavirus, ma intanto a lungo ieri l'argomento ha tenuto banco: tanta paura e l'ipotesi, che però allo stato attuale non trova conferme, che la casa di cura possa rappresentare un nuovo focolaio epidemico, come avvenuto in altri presìdi simili non solo in Campania.L'allarme, per i carabinieri che stanno effettuando le verifiche, è scattato già venerdì sera, quando gli stessi responsabili della struttura residenziale per anziani, che ha sede in via Fornillo, ai confini con Terzigno, li hanno contattati per avvertirli dei decessi. A perdere la vita due uomini: uno aveva 89 anni e l'altro 94. Il secondo, in particolare, aveva condizioni di salute già piuttosto precarie, dovute all'età avanzata ma anche a una patologia che si trascinava da tempo. Le due persone, però, sono morte nel giro di poche ore, poco più di 24. A causa di questa circostanza sono state allertate le forze dell'ordine che, a loro volta, hanno chiamato i medici dell'Asl. Il giorno dopo, cioè ieri, in clinica sono arrivati i carabinieri insieme all'agenzia di pompe funebri che aveva il compito di prelevare una delle due salme. Gli incaricati sono arrivati con le tute bianche, oltre che con guanti e mascherine: un abbigliamento che da tempo ormai identifica il personale che ha a che con i malati da infezione da covid19.Sono bastate un paio di foto sui social per far serpeggiare la paura tra la gente. In molti hanno pensato che dentro la casa per anziani ci fossero stati casi di contagio, altri hanno aggiunto che i morti erano tantissimi. Da un post all'altro, il panico è cresciuto minuto dopo minuto. Saranno, invece, le indagini dei carabinieri a fare chiarezza. I militari hanno acquisito le cartelle cliniche relative ai due decessi ma, allo stato attuale, non c'è alcun fascicolo alla Procura di Torre Annunziata inerente gli episodi avvenuti nella struttura di via Fornillo. Ad occuparsi della vicenda, peraltro, non è il dipartimento di prevenzione collettiva, che solitamente tratta i casi di coronavirus, ma quello di medicina legale. Si tratta, infatti, di persone defunte e non di malati e, pertanto, tocca ai responsabili della medicina legale del distretto sanitario fare le opportune valutazioni. I medici potrebbero scegliere di effettuare il tampone post mortem ai due anziani, per accertare un eventuale collegamento tra la loro morte e la pandemia in corso in tutto il mondo, ma la decisione verrà presa solo dopo un'attenta analisi delle condizioni di salute dei due uomini prima della morte. Peraltro, si stanno facendo verifiche anche su altri decessi che sarebbero avvenuti nella casa di cura nei giorni passati. Grande attenzione, inoltre, viene prestata alle condizioni di salute degli altri ospiti della struttura, oltre che del personale: in queste ore viene effettuato un monitoraggio continuo per controllare eventuali sintomi da coronavirus.