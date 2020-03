Coronavirus a Napoli, è emergenza mascherine: poche anche al Cotugno

È stata un'altra giornata drammatica, quella vissuta da medici, infermieri e operatori della rete degli ospedali e delle Asl della Campania sul fronte caldo della guerra al Covid-19. Il nuovo scoglio da superare è stato l'esaurimento di mascherine e dei dispositivi individuali di protezione dal contagiosissimo Coronavirus. A soffrire di più la prima linea del Cotugno dove combattono le elite specialistiche degli infettivologi. Qui il personale - medici, infermieri e operatori - hanno fronteggiato una lunga notte caratterizzata dall'ormai consueto affollamento dei malati in pronto soccorso. I ricoveri hanno quasi riempito cinque divisioni per un totale che sfiora le 60 unità ed è completamente saturata la rianimazione con almeno tre trasferimenti alla terapia intensiva allestita al Monaldi. Ma la difficoltà maggiore è stata dover lavorare con poche decine di mascherine per affrontare il successivo turno della mattina. Dopo aver centellinato tutte le riserve, come fossero munizioni su un fronte di guerra, nel pomeriggio ci si è accorti di poter contare su un'ultima scatola di sole 23 mascherine e visiere. Il manager a quel punto ha lanciato un disperato sos all'indirizzo dell'unità di crisi regionale coordinata dalla Protezione civile per sollecitare, con la massima urgenza, la distribuzione di tutte le riserve dislocate all'ospedale del mare. Poco dopo, dal deposito di Napoli est, è giunta una scorta di 5 scatole per un totale di 250 mascherine di protezione di livello 2 e di livello 3. Una tregua per uno o al massimo due giorni di autonomia in attesa che arrivi il grosso della fornitura assicurato dalla gara Consip attesa per domani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

A livello centrale, hanno subito rallentamenti per due ragioni: la prima legata alla necessità di privilegiare le regioni del nord, epicentro dell'epidemia. La seconda nata a causa del blocco della fornitura tra la Germania e la Cina. Ci si sarebbe accorti che i contingenti di materiale, di produzione cinese, pur adottando un marchio Ce, non sono conformi alle norme Ue. Il carico si sarebbe bloccato in Germania. Ma su questo aspetto non c'è chiarezza. Quel che è invece certo è che per tempo il manager della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha provveduto nei giorni scorsi a disporre un ordine da uno dei pochi paesi non investiti dalla pandemia, la Turchia, che ha dato la disponibilità a fornire materiale di biocontenimento di varia natura, comprese le introvabili mascherine (sia chirurgiche sia di livello di protezione 2) per un totale di 1,5 milioni di euro di spesa. La consegna è attesa per lunedì prossimo.La distribuzione, sebbene centellinata, ha riguardato anche gli altri ospedali della Asl metropolitana, alcuni distretti e in generale i presidi di tutte le Asl e ospedali della Campania. Al San Paolo, ad esempio, ieri pomeriggio di mascherine ne sono arrivate circa cento. Qui il nuovo direttore sanitario di presidio Maurizio D'Amora (che da dirigente apicale del laboratorio di analisi ha assunto l'interim della direzione di presidio) ha disposto regole ferree nella distribuzione del materiale di sicurezza individuale onde evitare consumi impropri verificando la causa del precoce consumo di 4 mila pezzi per 600 dipendenti in pochi giorni. Da ieri a ogni nuova consegna corrisponde una ricevuta firmata e il calcolo del tasso di utilizzo. Si tratta tuttavia per la maggior parte di mascherine facciali chirurgiche e pochi pezzi di livello di protezione 2. Alla Federico II mascherine e presidi non mancano mentre sono frequenti furti e sparizioni. Negli altri ospedali della Asl Napoli 1 dove il consumo è inferiore e al 118 sono arrivate altre scorte. A delineare una dettagliata mappa delle carenze è stato il sindaco della dirigenza medica Anaao che ha indicato ospedale per ospedale le insufficienza e e carenze che non risparmiano i medici del territorio e i dottori di famiglia che, sebbene convenzionati, richiedono i dispositivi per migliorare la qualità dell'assistenza e i controlli di chi accusa sintomi o è in quarantena domiciliare.