Coronavirus in Campania, l'Inps chiude gli sportelli: info via telefono

I servizi informativi dell'Inps, finora erogati attraverso lo sportello fisico che si trova nelle strutture dislocate sul territorio campano, con effetto immediato saranno assicurati ora da uno sportello telefonico. Lo rende noto un comunicato. Una decisione, viene sottolineato, presa «in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica» e in relazione al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo. Per ogni provincia della regione Campania è attivo un numero di telefono: 0825799200 per Avellino e provincia; 0824371400 per Benevento e provincia; 0823425700 per Caserta e provincia; 089610200 per Salerno e provincia. Il numero è operativo, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Sono, comunque, attivi gli ulteriori canali di comunicazione istituzionale (Contact Center - 803164 da rete fissa, 06164164 da rete mobile; Portale internet dell'Istituto; caselle di posta istituzionale; cassetto bidirezionale aziende). Ultimo aggiornamento: 17:12