Coronavirus a Napoli, il Comune chiude scuole e asili nido

Il Comune di Napoli chiude le scuole comunali e gli asili nido per cui il dpcm aveva già precedentemente sospeso l'attività didattica. La decisione era stata annunciata nei giorni scorsi dall'assessore all'Istruzione, Annamaria Palmieri, in virtù del «malcontento» del personale scolastico. La chiusura è contenuta nella delibera approvata nella tarda serata di ieri dalla Giunta de Magistris. Il provvedimento contiene inoltre misure per il personale comunale e delle partecipate.



Nello specifico, il testo consente agli uffici comunali di adottare «procedure d'emergenza» per semplificare gli acquisti di dispositivi di protezione individuale, di presidi sanitari, attrezzature per l'igienizzazione urbana e di ogni altro dispositivo-servizio per la gestione dell'emergenza con particolare riguardo ai servizi sociali e di utilità sociale laddove le procedure ordinarie siano «incompatibili con l'approvvigionamento immediato». Inoltre per salvaguardare l'equilibrio contrattuale nel rapporto con la società Napoli Servizi si demanda al direttore operativo responsabile di porre in essere le iniziative necessarie finalizzate all'utilizzo del personale impiegato in servizi chiusi o sospesi. Infine la delibera «raccomanda» agli amministratori delle partecipate «di richiamare i dipendenti ai doveri connessi all'espletamento di servizi pubblici essenziali, garantendo senso di responsabilità nello svolgimento delle prestazioni individuali, con il monito che condotte non leali, non corrette e illecite saranno sanzionate». © RIPRODUZIONE RISERVATA