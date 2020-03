Napoli e il Coronavirus, il pasticciere Marco Infante e 250 colleghi: «Zeppola Day dopo l'emergenza»

«E' evidente che anche il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe, il giorno della festa del papà ma soprattutto il giorno della Zeppola, non possiamo esserci. Ma noi vi facciamo una promessa. Appena riapriamo, appena tutto sarà finito, noi faremo uno Zeppola Day, perché qui nessuno si ferma, è tutto rimandato… e poi la Zeppola uagliù è un'istituzione nazionale! Ci state?». L'invito del pasticciere napoletano Marco Infante, dal 12 marzo sulla sua pagina facebook, ha raccolto adesioni tra colleghi napoletani e non solo, ma anche di fornitori e distributori in tutta Italia. E così Infante ha creato un primo gruppo whatsapp di 250 esponenti del settore con cui scambia informazioni, e a chi è interessato manda comunque tutte le informazioni sull'iniziativa. La data ancora non c'è, perchè si naviga a vista attendendo sviluppi dell'emergenza Coronavirus e ovviamente disposizioni governative. Ma intanto si lavora: «Il 19 marzo tutti i pasticcieri che aderiscono pubbliceranno sulle loro pagine facebook e social network un logo che sto mettendo a punto. Solo uniti - anche se ora a distanza - si può superare questo momento di crisi», conclude Infante.

















