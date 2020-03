Costretti in casa per le stringenti norme anti virus. Bloccati nelle uscite per fare jogging dopo le ordinanze restrittive del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Rischio sedentarietà e appesantimento? Un Comune in provincia di Napoli ha cercato di trovare una soluzione. A Monte di Procida, che si trova nella zona flegrea, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, a partire da oggi 16 marzo, sono stati organizzati dal Comune una serie di corsi on line di ginnastica per adulti e di ginnastica baby. Tutto in diretta Facebook. «Una bella iniziativa - spiegano al Comune di Monte di Procida - per restare in forma comodamente da casa. Per poter partecipare ai corsi basta collegarsi ai link delle pagine indicate dal Comune, in base ai giorni e agli orari indicati.



