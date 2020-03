Tampone positivo per un 62enne di Marano, residente in una zona periferica della città. L'uomo è in quarantena precauzionale, così come i suoi familiari. Sono stati già attiviti i protocolli sanitari previsti dall'autorità sanitaria locale per ricostruire tutti i contatti avuti dal contagiato. Ieri, invece, era risultato positivo al test un medico, ancora residente a Marano e fino a qualche tempo fa operante in città, trasferitosi di recente in un altro comune. Resta stazionaria, invece, la situazione nei comuni limitrofi: a Mugnano tre casi, con un contagiato deceduto nei giorni scorsi, e tre casi anche a Quarto, con due ricoverati e 19 persone (dipendenti del Comune) tuttora in quarantena. © RIPRODUZIONE RISERVATA