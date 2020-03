Coronavirus a Napoli, positivo padre di un alunno del liceo Silvestri di Portici: monitorata la classe

E’ il padre di uno studente del Liceo scientifico “Silvestri” di Portici, il contagiato residente con la sua famiglia a San Sebastiano al Vesuvio che si è aggiunto nelle ultime ore al conteggio dei positivi al Coronavirus.

Fortunatamente, l’esito del tampone è arrivato a ormai diversi giorni dall’interruzione delle lezioni nel plesso scolastico di piazza San Pasquale, di conseguenza, l’Asl ha ritenuto sufficienti delle misure soft, in assenza di concreti rischi di contagio. L’autorità sanitaria ha difatti disposto il semplice monitoraggio telefonico per gli alunni e i docenti che hanno avuto contatti lo scorso 4 marzo, ultimo giorno di scuole aperte, con lo studente di San Sebastiano.



Il ragazzo con la sua famiglia è stato invece sottoposto alle specifiche misure disposte nei confronti dei pazienti positivi al virus. Una comunicazione della dirigente del Liceo Silvestri Maria Rosaria Esposito ha poi chiarito ulteriormente la vicenda, scongiurando eventuali allarmismi ingiustificati da parte dei genitori e dei ragazzi di quella classe.



Nel frattempo, un chiarimento è giunto anche dal primo cittadino di Portici Enzo Cuomo: “Il ragazzo, studente del Lico Silvestri, al momento non presenta alcun sintomo e sta bene. Rispetto al rischio contagio, l’ultimo giorno – precisa il sindaco – in cui c’è stato un contatto fra i docenti e gli alunni di quella classe risale al 4 marzo, motivo per cui l’Asl ha attivato le ordinarie procedure di monitoraggio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA