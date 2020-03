Contrabbandiere vende sigarette on line nel Napoletano: «Orario ridotto, c'è il Coronavirus»

Aveva pubblicizzato sui social la vendita di sigarette di contrabbando, postando una foto che lo ritraeva in strada con mascherina e guanti. A causa dell’emergenza Coronavirus in corso – ha annunciato sul suo profilo social – era stato costretto a lavorare con orario ridotto. Seguite le indicazioni diffuse sul web, l’uomo – un 29enne di Qualiano – è stato beccato in via Campana. Denunciato per contrabbando e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: 107 i pacchetti di “bionde” sequestrati.

