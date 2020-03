Coronavirus in Campania, niente sport nei parchi: il Tar dà ragione a De Luca

Anche i giudici del Tar confermano le ordinanze adottate di recente dal governatore De Luca, in materia di salute pubblica. E lo hanno fatto respingendo una istanza di un privato cittadino che ne aveva chiesto la sospensione.

In sintesi, niente attività sportive agonistiche in strutture private o parchi pubblici, con un provvedimento del tribunale amministrativo d’urgenza (che rimanda al 21 aprile la discussione nel merito).



Ultimo aggiornamento: 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tar Campania - si legge in una nota - con il decreto cautelare monocratico depositato oggi, ha infattidell’ordinanza del Presidente della Regione (del 13 marzo) e del Chiarimento (del 14 marzo) che non consentono, tra l’altro, l’attività sportiva all’aperto ritenendola non compatibile con esigenze sanitarie, perché visto «il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale» ed il fatto che i «dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione» va data «prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica» e fissa la trattazione collegiale per «la camera di consiglio del 21 aprile 2020».