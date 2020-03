Coronavirus in Campania, prendono il sole in spiaggia a Portici con tavolini e sedie: denunciati

Prendevano il sole sulla spiaggia nonostante i divieti imposti dal decreto anti contagio. È accaduto a Portici dove i Carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso sette persone che munite di tavolino e qualche sedia pieghevole si intrattenevano sulla spiaggetta ex Cirotto. Nei loro confronti è scattata la denuncia per violazione del decreto 'Io resto a casà emanato dal Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA