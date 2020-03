Coronavirus in Campania, trovato morto in casa a Torre del Greco: si attende esito test

È stato trovato morto questa mattina in casa: disposta autopsia e tampone per un 57enne di Torre del Greco. Carmine Passaro, molto conosciuto in città è morto in circostanze sconosciute ed è stato trovato questa mattina nella sua abitazione in traversa Teatro. Fratello dell’ex consigliere comunale Celestino, Carmine era ben voluto anche per il suo impegno nel sociale è l’amore per gli animali. Negli ultimi tempi pare avesse problemi con l’alcolismo.

Alcuni residenti riferiscono di averlo visto spesso in strada, anche a dormire su una panchina. Il pm della procura di Torre Annunziata ha disposto l’autopsia per l’uomo e la somministrazione del tampone per il Covid-19. Carmine lascia una figlia. Solidarietà da parte di tutta la cittadinanza e anche del sindaco Giovanni Palomba con cui l’uomo faceva jogging sulla banchina del Porto. «Guardo il molo da Palazzo Baronale. Vedo il mare. Un saluto a Te, Carmine, ricordando le passeggiate sul porto e i tanti video insieme». Questo il cordoglio del sindaco affidato al suo profilo Facebook.

