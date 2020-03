Coronavirus a Napoli, la proposta: spesa sospesa per i più deboli

«Lancio un appello: chi può paghi anche una 'spesa sospesà per i più deboli. Basta lasciare una spesa pagata, piccola o grande, alle casse. Le persone più in difficoltà, come gli anziani, che si recheranno al supermercato o nelle botteghe per fare la spesa già preventivata possono così informarsi se c'è qualche prodotto già pagato da altri clienti. Io ho iniziato oggi a lasciare la mia prima spesa sospesa». Lo ha annunciato il deputato napoletano Alessandro Amitrano (M5s), che spiega: «È un momento di grande difficoltà ed ogni gesto di solidarietà può essere d'aiuto. Acquistare dei beni di prima necessità come scatolame, pane, latte, pasta, frutta, in più oltre alla spesa per la propria famiglia e lasciarli da parte per aiutare chi ha più bisogno - ha detto - è un gesto etico che contribuisce a rafforzare il nostro senso di comunità. Tante più 'spese sospesè ci saranno, tanto più riusciremo a stare vicino a chi ha bisogno». © RIPRODUZIONE RISERVATA