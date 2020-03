Coronavirus, prendeva il sole su spiaggia a Portici: denunciata

Ieri mattina gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno denunciato una donna sorpresa sulla Spiaggia delle Mortelle a Portici mentre prendeva il sole.



Sempre a Portici, stamattina gli agenti hanno notato in piazza Poli un giovane che, alla vista della volante, si è fermato a un citofono simulando una conversazione e lo hanno controllato trovandolo in possesso di 55 grammi di marijuana e 5 di hashish. L'uomo, un 19enne porticese, è stato denunciato per detenzione ai fini spaccio e per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M. 9 marzo 2020.