Coronavirus, Monorchio (Croce Rossa): Napoli a rischio, controllare le periferie

«I numeri lombardi ci preoccupano. Se il virus sfonda al Sud e in una città come Napoli, credo che in poche settimane andiamo in gravissima difficoltà, quindi l'appello ai cittadini napoletani è di stare a casa. Vi prego state a casa». Lo ha detto il presidente della Croce Rossa di Napoli, Paolo Monorchio, intervenendo alla trasmissione «L'aria che tira», su La7. «Alle forze dell'ordine - ha aggiunto Monorchio - l'invito è di andare a controllare non piazza del Plebiscito o il lungomare di Napoli, ma i quartieri più difficili della città, la zona 167, Secondigliano, Barra, Ponticelli, San Giovanni, la zona Est, dove i mercati sono ancora attivi e c'è tantissima gente in strada».

