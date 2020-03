Coronavirus in Campania: «Andrà tutto bene», in Piazzetta i disegni dei bimbi di Capri contro la paura

Sono tante le iniziative di riattivazione del senso comunitario messe in atto in questi giorni a Capri per scongiurare la paura innescata dal covid 19. Tra queste il progetto di una mostra con i disegni realizzati dai bambini per scongiurare la paura. Pensieri positivi, messaggi colorati e di speranza lanciati proprio dai pennarelli e dalle matite dei piccoli dell'isola azzurra, un auspicio di nuova vita e rinascita, per superare il difficile momento globale. Dichiara l'assessore all'infanzia della città di Capri, promotore dell'iniziativa della mostra di disegni da esporre proprio nel salotto del mondo, mai come in questi giorni così deserto: “E' un'iniziativa rivolta ai bambini in questo momento difficile, triste per noi e ancor più per loro, in cui anche loro non possono uscire da casa. Ed allora un modo per tenerli impegnati per colloquiare con loro su questo brutto tema spiegando con leggerezza cosa sta accadendo. Un messaggio di speranza, attraverso l’iniziativa della Città di Capri, per trascorrere il tempo in casa, ingannando la noia, e condividere sensazioni ed emozioni. Un modo per sentirsi meno soli e allontanare la paura.”



La possibilità di partecipazione all'iniziativa, per i bambini dell'isola, avviene attraverso l'invio dei disegni alla mail istituzionale della Città di Capri: ufficiostampa@cittadicapri.it, da cui poi vengono divulgati sulla pagina facebook ufficiale del Comune, divenendo inizialmente una mostra virtuale alla quale seguirà, al termine di questo difficile momento, una vera e propria esposizione di tutti i lavori pervenuti, che sarà visitabile da tutti i cittadini.

Prosegue l'assessore Ciuccio: “Nel frattempo stiamo procedendo anche a raccogliere, tramite il nostro servizio sociale, presso le abitazioni isolane, gli striscioni e i disegni che saranno esposti sulle finestre del Municipio che affacciano sulla famosa Piazzetta di Capri, un luogo che nella normalità rappresenta il salotto della mondanità e che diverrà testimone della sensibilità delle famiglie e dei bambini capresi. Oltre a questa iniziativa abbiano organizzato, con la società Capri Spettacoli di Pierluigi Anastasio, che si è offerta a titolo gratuito, una serie di spettacoli per bambini on line, in streaming, ogni domenica alle 17.00 fino al 12 Aprile." L'iniziativa di intrattenimento online per i più piccoli è stata patrocinata oltre che dalla città di Capri anche dal comune di Casoria e di Lusciano; in tal modo i bimbi potranno interagire tramite la Capri Spettacoli collegandosi dalle proprie case, continuando a divertirsi e a trascorrere il loro tempo con serenità e gioia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA