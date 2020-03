Coronavirus, lo chef napoletano più amato in Cina dona gli incassi del suo libro all'ospedale di Castellammare

Gesto di solidarietà dello chef Rino De Feo nei confronti dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in gravi difficoltà nel fare fronte ai numerosi contagiati dal coronavirus. Lo chef, famoso in Cina dove ha esportato con successo la cucina partenopea, ha deciso di devolvere gli introiti del suo ultimo libro al nosocomio stabiese dove al momento sono in degenza 17 sospetti contagiati dal Covid-19 e da cui stamattina è stato trasferito con urgenza un medico di base presso il Covid-hospital di Boscotrecase.

Ultimo aggiornamento: 18:18

