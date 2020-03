Coronavirus, fotografa cattura una «mano dal cielo» sul golfo flegreo

L’incredibile foto che ritrae la forma di una mano tra le nuvole al tramonto sul Golfo di Pozzuoli, è stata scattata il 23 marzo, da Rita Gallieri, residente in via Solfatara.



«Mentre mi affacciavo al balcone di casa, per prendere una boccata d’aria - dice Rita - sono rimasta colpita dalla forma che andavano assumendo alcune nuvole al tramonto sul golfo flegreo. Così ho preso la macchina fotografica e ho scattato alcune foto, a quella che sembra la forma di una mano che si allarga, quasi a volerci proteggere simbolicamente dall’alto».



Lo scatto è stato poi pubblicato da Rita, sulla propria pagina Facebook, dove arrivano i primi commenti: « anche io la vedo..», «Straordinario», «Speriamo che ci posa aiutare», «Speriamo che fermi questo maledetto virus…» © RIPRODUZIONE RISERVATA