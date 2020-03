«La Regione Campania ha predisposto l'invio delle domande per cassa integrazione su una piattaforma che non solo non le accetta, ma che le rimanda addirittura indietro». Lo scrive su Twitter il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Armando Cesaro. «Niente polemiche, ma l' assessore Sonia Palmeri risolva immediatamente», aggiunge Cesaro. © RIPRODUZIONE RISERVATA