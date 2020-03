Coronavirus in Campania, sbloccata mail Regione ​per le domande di cassa integrazione

«Finalmente, a 24 ore dalla nostra prima segnalazione, l'indirizzo di posta elettronica attivato dalla Regione per l'inoltro delle domande di cassa integrazione sembrerebbe cominciare a funzionare. Ne prendiamo atto». Lo afferma il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi aveva denunciato come l'indirizzo di posta elettronica della Regione Campania deputato a raccogliere le domande per la cassa integrazione rigettasse le mail inoltrate dai consulenti aziendali con le deleghe a presentare le pratiche e sollecitato l'assessore regionale al Lavoro perché sbloccasse la situazione. «A volte - conclude Cesaro -, alzare un po' la voce dà i suoi frutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA