Coronavirus a Napoli: donna le sputa addosso sul bus, vigilessa finisce in quarantena

Nelle scorse ore una agente di polizia municipale è stata aggredita mentre faceva il proprio dovere. Durante un controllo su un pullman, una donna di Napoli che si trovava senza alcun giustificato motivo a San Giorgio a Cremano le ha sputato addosso. La donna è stata denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere stata posta in quarantena obbligatoria perche fuori comune di residenza, senza giusta motivazione.

L’agente è stata costretta a mettersi in quarantena precauzionale. Un gesto che il Primo Cittadino ha immediatamente condannato oltre a comportare il fatto di avere un agente in meno sul territorio a vigilare sulla sicurezza di tutti.



«Il nostro Comune – commenta il sindaco Giorgio Zinno - subisce il danno di una forza lavoro in meno, al servizio dei cittadini, mentre l’agente, moglie e madre, teme un possibile contagio ed è pertanto costretta a restare quattordici giorni lontana dalla figlia. È vergognoso». © RIPRODUZIONE RISERVATA