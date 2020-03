Coronavirus in Campania, c'è un'altra vittima: un 84enne di Torre del Greco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un decesso per il coronavirus a: si tratta di un, decima vittima del Covid-19 per la città vesuviana che oggi registra due nuovi contagi. Sale così complessivamente a 52 il numero dei cittadini positivi certificati al team operativo del Centro operativo comunale, riunito per il venticinquesimo giorno consecutivo a Palazzo Baronale. Nello specifico, restano 20 i soggetti ospedalizzati mentre sono 32 quelli in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.