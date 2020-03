Coronavirus in Campania, primo morto a Marigliano: aveva 67 anni

Prima morte per Covid 19 a Marigliano. Non ce l' fatta il 67 enne Antonio La Marca. E' morto all' ospedale di Boscotrecase. L' uomo, residente nella frazione Lausdomini, era stato ricoverato in gravi condizioni circa tre giorni fa e condotto in ambulanza all’ ospedale di Nola dove è risultato positivo al tampone. Di fronte al precipitare della situazione fu trasferito all’ ospedale di Boscotrecase dove e' deceduto. Resta un mistero l’origine del contagio. Si stanno approfondendo i contatti avuti in ambito familiare. L’uomo cardiopatico era a casa e non ha avuto contatti con l’esterno. Immediata e' scattata la quarantena anche per la moglie, il figlio e la nuora con i due bambini. Intanto domani, alle 10, la salma del 67enne sarà condotta al forno crematorio di Domicella e da lì poi l’urna cineraria sarà trasferita al cimitero senza che i congiunti abbiano la possibilità di piangere la dipartita. Marigliano è sotto shock. Il sindaco Antonio Carpino, profondamente addolorato mostra vicinanza e cordoglio a nome di tutta la collettività ai familiari. «Questa morte è veramente dolorosa, muore un padre di famiglia con questo terribile male». Nel frattempo nella giornata di eri sono scattate altre 6 ordinanze di quarantena. A Marigliano finora i casi di Covid 19 accertati sono stati 6. © RIPRODUZIONE RISERVATA