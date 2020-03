Coronavirus a Napoli: è guarito Giordano, manager del Policlinico Vanvitelli. «Esperienza durissima»

Coronavirus: il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli di Napoli, Antonio Giordano, dopo due settimane di isolamento per aver contratto il Covid-19, è risultato negativo ai due tamponi consecutivi. Giordano era risultato positivo al test lo scorso 16 marzo.

​«È stata un'esperienza durissima su cui è difficilissimo fare considerazioni - dice Giordano - troppe le emozioni per poterle raccontare. Rivolgo solo un pensiero rispetto alla splendida organizzazione dell'ospedale Cotugno per la professionalità, l'umanità e la competenza oltre che per il costante rispetto delle procedure di sicurezza. È un esempio nazionale. A loro va tutta la mia stima e la mia gratitudine. Ovviamente continuerò la convalescenza domiciliare per altri dieci giorni così come raccomandato dalle linee guida nazionali», conclude.



