Coronavirus a Napoli, lenzuolata per il reddito di quarantena

«Con lenzuola, stoffe, magliette, federe, cartelli, mutande... bombolette, pennelli, pennarelli dai balconi delle proprie case - si legge in una nota delle Reti sociali Campane emergenza Covid19 - a decine stanno rispondendo a Napoli e in tutta la Campania alla proposta nata dalle reti sociali di segnalare l'urgenza di un reddito di esistenza in questo periodo di emergenza ma anche per tutto quello che seguirà anche dopo. Con i tag #redditodiquarantena #redditodiemergenza #redditodicittadinanza abbiamo cominciato a raccogliere le foto che arrivano in queste ore da tanti quartieri napoletani: Materdei, Quartieri Spagnoli, Montesanto, via Duomo, Fuorigrotta, Capodimonte, piazza Enrico De Nicola, piazza Miraglia, vico Lepre, San Gregorio Armeno, via Miano, via Bartolomeo Caracciolo, zona ferrovia, corso Amedeo di Savoia (come già dalle vele di Scampia) ma anche da Acerra, dal rione Madonnelle al centro storico, da Frattamaggiore, Benevento, Ariano Irpino, Sant'Antimo, Grottaminarda, Melito, Torre del Greco».



Ultimo aggiornamento: 17:18

«Restiamo a casa se ci danno la possibilità reale di farlo! Non solo sopravvivenza, non solo elemosina, non possiamo più aspettare: fate pure una patrimoniale ma posate i soldi! - è scritto ancora nel comunicato - il Governo intervenga subito:i non garantiti, estensione del blocco delle bollette anche qui, contributo all'affitto e/o taglio dei canoni per i multiproprietari».