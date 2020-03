Un lavoratore dell'Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, è morto per coronavirus. L'uomo era «un quadro degli uffici acquisti, un gran lavoratore, una persona per bene», si legge sui canali social dell'azienda. «Già da tre settimane - fa sapere Eav - non veniva più in azienda. Stamattina era stato intubato, ma non ce l'ha fatta. Tutta l'azienda si stringe, sconvolta, al dolore della famiglia».

Ultimo aggiornamento: 22:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA